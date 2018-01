Movimento intenso na BR-277 deve se repetir na manhã de terça

(foto: Franklin de Freitas)

O movimento na BR-277, sentido Litoral a Curitiba, foi intenso desde a manhã até a noite de segunda-feira, com picos de mais de 2,2 mil veículos por hora no começo da noite. A Ecovia estimava que cerca de 43 mil veículos fariam o trajeto, ontem. Nesta terça-feira (2) pela manhã ainda é esperado um fluxo parecido.

Ao longo do primeiro dia do ano, o fluxo na rodovia se manteve alto. O mesmo aconteceu na BR-376, que traz o movimento do Litoral de Santa Catarina, que chegou a ter o trânsito lento no final da tarde.