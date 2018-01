City confirma lesão no joelho de Gabriel Jesus, mas não fixa data para retorno

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Manchester City e seleção brasileira podem perder um de seus principais destaques nos próximos meses. Nesta segunda-feira (1º), o Manchester City confirmou, por meio de nota oficial, que Gabriel Jesus sofreu uma lesão no ligamento colateral médio do joelho da perna esquerda, durante o empate sem gols do clube contra o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês, no último domingo (31). No entanto, o clube ainda não confirmou quanto tempo o atacante ficará parado após realizar exames com o atacante nesta segunda-feira. "Ele será submetido a novos exames nos próximos dias para estabelecer quanto tempo ele ficará afastado". "Desejamos a Gabriel uma recuperação rápida e manteremos atualizado o progresso do jogador através dos canais oficiais do clube", finalizou a equipe inglesa na nota. Antes da metade do primeiro tempo da partida, Gabriel Jesus torceu o joelho ao tentar um domínio de bola e caiu no gramado. Ele seguiu no jogo até os 21 minutos, mas não aguentou e deixou o campo aos prantos.