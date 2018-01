Robinho publica mensagem de agradecimento e confirma saída do Atlético-MG

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Desde a primeira quinzena de dezembro já estava definido que Robinho e Atlético-MG não renovariam o vínculo para 2018. Após uma oferta considerada baixa pelo staff do jogador, que sequer foi respondida, já que havia um prazo limite para tal, o clube mineiro ficou de fazer uma nova proposta para renovar o contrato. O que não aconteceu. Como Robinho tinha contrato com o Atlético-MG até o dia 31 do último mês, o atacante aguardou a virada do ano para se despedir de forma oficial do clube, equipe que defendeu por duas temporadas, em 2016 e 2017. No Instagram o agora ex-camisa 7 atleticano postou uma mensagem de agradecimento. "Muito obrigado ao Clube Atlético Mineiro por estes dois anos! Muito obrigado a esta torcida maravilhosa! Muito obrigado a todos que me apoiaram em todos os momentos! Feliz em ter no meu currículo este grandioso clube!", publicou o jogador em sua conta oficial (https://www.instagram.com/p/BdbDTQXH6b1/). Robinho chegou a sinalizar que topava uma redução salarial para seguir na Cidade do Galo. No entanto, a proposta feita pela diretoria atleticana não agradou. A passagem pelo Atlético começou em fevereiro de 2016, com o clube mineiro vencendo uma disputa com o Santos, o que causou muita revolta entre os torcedores santistas, que aguardavam pelo retorno do ídolo à Vila Belmiro. Robinho disputou 109 partidas com a camisa do Atlético e marcou 38 gols. A primeira temporada foi com o melhor rendimento. O Rei das Pedaladas anotou 25 gols, se tornando o maior artilheiro do futebol brasileiro no ano. Robinho deixa o Atlético com um título conquistado, o Mineiro de 2017.