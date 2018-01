City confirma lesão no joelho de Gabriel Jesus, que descarta cirurgia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Manchester City divulgou nesta segunda (1) que Gabriel Jesus sofreu lesão no ligamento medial colateral do joelho esquerdo. O clube não deu uma estimativa de retorno do atacante aos gramados. O problema foi confirmado após exames realizados pelo jogador. O atacante da seleção brasileira sofreu a contusão no primeiro tempo do empate com o Crystal Palace, no último domingo (31), pelo Campeonato Inglês. "Ele vai passar por novos testes durante a semana para avaliar o tempo que vai ficar em recuperação", diz texto publicado no site oficial do clube, que também não menciona qual o grau da lesão. Após a partida, o técnico Pep Guardiola estimou que Jesus ficaria afastado por até dois meses. Após a divulgação da lesão pelo clube, o próprio atleta se pronunciou nas redes sociais. "Graças a Deus não é uma lesão muito séria e não preciso passar por nenhum procedimento cirúrgico. Volto o mais rápido possível", escreveu em sua conta no Instagram. "É difícil falar sobre o caso [sem saber os detalhes]. Mas é uma lesão que o tempo de recuperação leva de seis a dez semanas", afirmou à Folha José Luiz Runco, ex-médico da seleção brasileira.