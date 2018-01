Herói da Chape por Libertadores, Túlio de Melo assina com clube japonês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do gol da vitória por 2 a 1 da Chapecoense sobre o Coritiba pela última rodada do Brasileirão do ano passado, quando os catarinenses garantiram classificação para a Copa Libertadores de 2018, o atacante Tulio de Melo mudará de ares na nova temporada. Ele foi anunciado pelo Avispa Fukuoka, da Segunda Divisão japonesa. O Japão será o sexto país onde o atacante de 32 anos atuará na carreira. Revelado pelo Atlético-MG e com passagens por mais três clubes brasileiros (Santa Cruz, Sport e Chape), Tulio de Melo fez carreira na Europa ao defender Aalborg, da Dinamarca, Le Mans, Lille e Evian, na França, Palermo, na Itália, e Valladolid, na Espanha. Ele foi repatriado pelo futebol brasileiro em 2015 e viveu a melhor temporada em 2017, com 14 gols marcados em 53 partidas. Tulio de Melo anunciou a despedida da Chape antes do Natal, durante um jogo da Abravic em homenagem às vítimas do acidente aéreo de 2016. Ele decidiu não ouvir uma proposta de renovação de contrato que o clube faria e disse que saía por opção pessoal. "Uma experiência nova em um lugar novo não seria desinteressante", disse o jogador naquela oportunidade. Sem seu camisa 10 de 2017, a Chape estreia na Libertadores em 31 de janeiro, contra o Nacional (URU), na Arena Condá. O jogo de volta será no Parque Central, em Montevidéu, no dia 7 de fevereiro, e quem passar enfrenta Banfield (ARG) ou Independiente del Valle (EQU) por uma vaga no Grupo 6, que tem Santos, Estudiantes (ARG) e Real Garcilaso (PER).