Valor de Paulinho quase triplicou desde chegada ao Barcelona, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apontado como a maior surpresa do Campeonato Espanhol na atual temporada, o brasileiro Paulinho recebeu novos elogios da imprensa do país nesta segunda-feira (1º). De acordo com o diário "Marca", o volante de 29 anos "fez desaparecer" uma discussão sobre os 40 milhões de euros (R$ 151 milhões, à época) pagos pelo Barcelona ao Guangzhou Evergrande, da China, por sua contratação em agosto de 2017. A razão do novo status é o bom rendimento do camisa 15, que aumentou seu valor de mercado em quase três vezes. Na ocasião da contratação pelo Barça, o valor de mercado de Paulinho era próximo de 15 milhões de euros -menos da metade do valor pago pelos europeus. Em quatro meses foram 22 partidas, seis gols e duas assistências que elevaram as cifras para uma cotação próxima dos 40 milhões de euros, segundo a plataforma Transfermarkt, citada pela reportagem. "Não há qualquer dúvida sobre a mudança protagonizada por Paulinho neste período", diz o veículo. Contratado sob contestações, o brasileiro de passagem vitoriosa pelo Corinthians também já foi apontado pelo jornal "Mundo Deportivo" como a maior surpresa do Espanhol na temporada 2017/2018. Os elogios ao brasileiro, também titular na seleção, são uma espécie de prêmio ao secretário técnico do Barça, Robert Fernández, que enfrentou críticas ao desembolsar 40 milhões de euros por um brasileiro de 29 anos que atuava na China e tinha uma passagem ruim pelo futebol europeu com a camisa do Tottenham. Em campo, o próximo desafio de Paulinho será nesta quinta-feira, às 16h, contra o Celta de Vigo, pelas oitavas de final da Copa do Rei. No próximo domingo, às 13h15, o time enfrenta o Levante pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol que o Barcelona lidera nove pontos à frente do Atlético de Madrid. Já na Liga dos Campeões da Europa o jogo de ida contra o Chelsea (ING) ocorre somente em 20 de fevereiro.