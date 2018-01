Agente indicou atacante que é o maior investimento do Cruzeiro para 2018

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado por R$ 10 milhões, David, do Vitória, é o maior investimento do Cruzeiro para a temporada. O curioso é que a chegada do jovem à Toca da Raposa II foi fruto de uma indicação de um empresário. Representante do Barcelona no Brasil, André Cury tem ótima relação com os clubes de Belo Horizonte. Ele ajudou ambos na busca por reforços nos últimos anos. Arrascaeta e Juan Cazares chegaram a Cruzeiro e Atlético-MG graças ao agente. Peça fundamental no acordo com o Vitória, o empresário foi quem indicou o atleta a Itair Machado, vice de futebol do clube. Antes mesmo da eleição do presidente Wagner Pires de Sá, o representante havia dito que David poderia se encaixar no esquema tático de Mano. Após a aprovação do treinador, o Cruzeiro avançou nas conversas. O pedido do Vitória poderia se tornar um empecilho, mas o clube conta com o aporte do Banco BMG para sacramentar a sua contratação. David, de 22 anos, assina por cinco temporadas com os mineiros. Esta foi uma exigência de André Cury e Francisco Godoy, dupla que representa o atacante no futebol nacional. O jogador é o maior investimento do clube para 2018. Marcelo Hermes e Egídio chegam à Toca da Raposa II de forma gratuita. O primeiro assina por empréstimo, enquanto o segundo estava sem contrato. Edilson custará cerca de R$ 4 milhões aos cofres do clube, além do empréstimo de Sassá. A situação é semelhante à de Bruno Silva. Os mineiros desembolsarão o mesmo montante, além de ceder Roni ao clube de General Severiano. Fred rescindiu com o Atlético-MG em 22 de dezembro e, em menos de 24 horas, assinou o acordo com o Cruzeiro, com duração de três temporadas. O problema é que há uma cláusula que obriga o atacante a pagar R$ 10 milhões ao ex-clube em caso de ida para a Toca da Raposa II. Os mineiros já informaram que ajudariam o centroavante de 34 anos com o pagamento do valor.