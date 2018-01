Após aceno de ditador, Seul corre para colocar Coreia do Norte em Olimpíada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Sul propôs nesta terça-feira (2) uma reunião para com autoridades norte-coreanas de Pyongyang em 9 de janeiro. A rápida proposta foi feita em resposta às últimas declarações do ditador Kim Jong-un, que anunciou que seu país poderá participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, que começam no dia 9 de fevereiro. "Esperamos que o Sul e o Norte possam se sentar frente a frente para tratar da participação da Coreia do Norte nos Jogos de Pyeongchang, assim como outros temas de interesse mútuo para melhorar as relações intercoreanas", declarou o ministro sul-coreano de Unificação, Cho Myoung-Gyon. Kim aproveitou seu discurso de Ano-Novo para reiterar que seu país já é um Estado nuclear, em provocação aos EUA, mas acenou com uma aproximação a Seul. "Espero, sinceramente, que os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang se realizem com êxito", declarou Kim Jong-un, em seu discurso à nação. "Estamos dispostos a tomar as medidas necessárias, incluindo o envio da nossa delegação", acrescentou. "Devemos melhorar as relações entre o Norte e o Sul, que estão congeladas, e transformar este ano em um período crucial na história nacional."