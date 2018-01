Jota e Ellen se desentendem em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta terça (2) em "Malhação - Viva a Diferença", novela de Cao Hamburger, Keyla acaba se afastando de Tato. Guto ajuda Benê a selecionar músicas para Tonico. Benê agradece a Juca por sua ajuda com Julinho. Fio e Clara discutem sobre suas diferenças. Edgar afirma a Malu que discutirá as sugestões administrativas com os pais e professores do colégio. Keyla avisa aos pais de Deco sobre a festa de Tonico. Bóris apoia Ellen e Jota para a Game Jam. Anderson se anima para produzir os clipes de Tina. Samantha elogia Lica. Keyla produz o aniversário de Tonico. Jota e Ellen se desentendem. Roney se sensibiliza com o estado de Keyla, que sofre para dar conta de todas as tarefas.