SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta terça (2) em "Tempos de Amar", novela de Alcides Nogueira, Celeste comemora o noivado de Vicente e Maria Vitória. Reinaldo lamenta para Emília que Eunice não tenha aceitado acompanhá-lo a Salvador. Pepito leva seus novos funcionários para a casa de Alzira. Nicota se junta à reunião de mulheres no Grêmio Cultural. Fernão e Macário armam um plano contra José Augusto. Izabel, Henriqueta, Tereza, Elvira e Angélica preparam a festa de Mariana. Delfina reclama por ter que tomar conta da neta de José Augusto. Fernão conta a Delfina sobre sua conversa com Macário. Tereza não consegue convencer Fernão de ir à festa de Mariana e sai às escondidas. Vicente compra as passagens dele e de Maria Vitória para Portugal. Geraldo tenta disfarçar o incômodo quando Nicota comenta sobre as ideias das mulheres na reunião. Lucinda se atira na frente de um carro e Inácio se desespera.