Saídas de Arana e Pablo devem adiar mudança tática no Corinthians

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians campeão estadual e brasileiro ficou conhecido pela aplicação tática em campo. No esquema 4-2-3-1, o técnico Fábio Carille conseguiu cumprir o objetivo traçado na pré-temporada ao devolver ao time alvinegro a solidez defensiva. Para 2018, a ideia inicial do treinador era colocar em prática uma evolução do esquema usado na temporada de sucesso. Com entrosamento da primeira linha de quatro jogadores, o 4-1-4-1 seria testado já nos primeiros jogos do ano. As saídas de dois titulares da defesa, o zagueiro Pablo e o lateral esquerdo Guilherme Arana, porém, farão Carille manter o 4-2-3-1 -a tática que levou o Corinthians aos bons resultados em 2017 dá mais proteção à equipe, que conta com a presença de um segundo volante ao lado de Gabriel. "Já tem um tempo que estou querendo organizar uma linha de quatro e um meio-campo mais solto, um volante para Rodriguinho e Jadson. Com essas saídas, não sei se consigo começar assim como eu quero. É um quebra-cabeça. Começo a pensar diferente para 2018. Queria dois jogadores de velocidade pelo lado, com meio-campo mais técnico. Mas agora dou um passinho para trás", disse Carille. No time titular do treinador em 2017, a linha defensiva titular era formada por Fagner, Balbuena, Pablo e Arana, além do goleiro Cássio. No meio-campo, o treinador escalou Gabriel, Maycon, Jadson e Rodriguinho na maior parte dos jogos. No ataque, Jô e Romero compunham a equipe. Sem Arana e Pablo, o Corinthians corre para recompor o elenco campeão paulista e brasileiro. O clube está perto de contratar o zagueiro Henrique, que deixou o Fluminense, e busca dois lateral esquerdos: Juninho Capixaba, do Bahia, e Danilo Avelar, que defende o Amiens-FRA por empréstimo. Em meio a iminentes saídas de peças importantes do time, Carille ressaltou após o título brasileiro que esperava que 90% do elenco estivesse definido até a reapresentação dos jogadores, marcada para esta quarta-feira. Até agora, no entanto, o Corinthians só anunciou um reforço para 2018: o atacante Júnior Dutra, que atua pelos lados do campo, embora também faça a função de centroavante -Jô, artilheiro do time em 2017, deixou o clube rumo ao Japão. Vale lembrar que o time alvinegro tem poucos dias de preparação até a estreia no Campeonato Paulista. O primeiro jogo da competição será disputado no dia 17, diante da Ponte Preta, no Pacaembu. Antes, o Corinthians terá duas partidas válidas pela Florida Cup, nos Estados Unidos. No dia 10, o campeão brasileiro enfrenta o PSV Eindhoven. Três dias depois, o adversário será o Glasgow Rangers.