Barcos decide agradar família e fica próximo de acerto com o Santos

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Hernán Barcos deve ser o primeiro reforço mais conhecido no "cenário do futebol" a fechar com o Santos para a próxima temporada. A reportagem apurou que o clube paulista avançou nas negociações com o argentino e está bem perto de um acerto. Barcos gostou da proposta santista e ainda tem o apoio total de sua família para fechar com o alvinegro praiano. O argentino tem sondagens do exterior, mas sua família gosta do Brasil e pediu para que o atacante priorize o Santos no mercado do futebol. O atacante fez sucesso em sua passagem pelo Brasil, onde defendeu Palmeiras e Grêmio entre 2012 e 2015. Barcos chegou a ser ídolo das duas torcidas antes de se transferir para o futebol chinês. Barcos já foi uma indicação de Jair Ventura. O técnico, aliás, havia indicado o argentino para o Botafogo. Ele pretendia contratar o centroavante para o lugar de Roger, negociado com o Internacional. Como está apalavrado com o Santos, o treinador agora sonha com o argentino para o lugar de Ricardo Oliveira na Vila Belmiro. Barcos tinha contrato com a LDU, do Equador, até o último dia 31 e agora está livre no mercado. Em conversas com o estafe do atleta, o Santos já sabe o quanto terá que investir para contratar o argentino. Somando salários e luvas, o clube paulista gastaria pouco mais de R$ 200 mil. Barcos quase acertou com o Santos no início da temporada passada. O presidente Modesto Roma, que perdeu a eleição para o atual presidente, José Carlos Peres, chegou a viajar para a Argentina e negociou pessoalmente com o irmão e representante do jogador, David Barcos. No entanto, o clube paulista se recusou a assumir uma dívida do Vélez Sarsfield, da Argentina, ex-clube do jogador, para fechar a contratação. O atacante argentino voltou a sua fase de artilheiro na LDU nesta temporada. Em 42 partidas, ele marcou 26 gols. No ano anterior, pelo Vélez, Barcos marcou apenas dois gols em 11 jogos. Além de Barcos, a diretoria santista também negocia com Gilberto, ex-São Paulo, Vasco e Portuguesa. O clube paulista busca substitutos para Ricardo Oliveira, que não renovou seu contrato e assinou por dois anos com o Atlético-MG. Atualmente, o elenco santista conta com apenas dois centroavantes: Rodrigão, que voltou de empréstimo do Bahia, e o jovem Yuri Alberto.