Acidente deixa quatro mortos e dois feridos em Três Barras do Paraná

Um acidente ocorrido na noite desta segunda-feira, 1º, deixou quatro mortos e dois feridos. O acidente envolvendo dois carros ocorreu em Três Barras do Paraná, na região oeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu na altura do km 85 da PR-484, e os veículos colidiram na transversal.

Entre os mortos, dois chegaram a ser levados para hospitais na região, mas não resistiram. As outras vítimas morreram no local.