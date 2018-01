(foto: PRF-PR)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 122 acidentes entre sexta-feira (29) e segunda (1). Outras 102 pessoas ficaram feridas e duas morreram nas rodovias federais que cortam o estado do Paraná.

Acidentes e fiscalização

Durante o feriado, que faz parte da Operação Rodovida, os policiais rodoviários federais flagraram 54 motoristas dirigindo embriagados, 312 ultrapassagens proibidas e 4.682 veículos acima da velocidade máxima permitida. 40 crianças foram flagradas sem o uso da cadeirinha ou mal acondicionadas. A multa para este tipo de infração é gravíssima e punida com R$ 293,47 e sete pontos na CNH. 114 passageiros e 82 condutores também deixaram de usar o cinto de segurança e foram autuados em R$ 195,23, com cinco pontos na CNH.

Drogas e armas

No sábado (30), por volta das 10h30, a PRF apreendeu 253 kg de maconha em Santa Terezinha de Itaipu. Um VW Fox tentou fugir da fiscalização, mas foi abordado na BR-277. O condutor, de 19 anos, transportava 253,1 kg de maconha e disse que entregaria a mercadoria em Maringá. Ele foi preso por tráfico de drogas.

Ainda no sábado, ao meio-dia, em Céu Azul, a PRF abordou um Fiat Palio ocupado por dois homens. Durante a vistoria, foram encontrados no estepe do carro uma pistola calibre .380 e 50 munições, além de dois carregadores. Ambos disseram que compraram a arma e as munições no Paraguai. Eles foram presos e encaminhados à Polícia Judiciária em Matelândia.

Acidentes com mortes

No dia 29, por volta das 15h30, uma colisão frontal envolvendo dois caminhões, em Santa Lúcia, na BR-163, matou uma pessoa. Segundo a equipe que atendeu à ocorrência, um dos veículos perdeu o controle, invadindo a pista contrária e colidiu frontalmente. Outras três pessoas ficaram feridas no acidente. A Pista estava molhada.

No dia 1º de janeiro, em Paulo Frontim, na BR-153, uma carreta tombou, deixando uma pessoa ferida e uma criança de 11 anos morta. Segundo a equipe de PRFs que atenderam à ocorrência, o motorista não teria conseguido frear e tombou. A pista estava seca.

Ambos os acidentes tiveram como causa presumível o excesso de velocidade.

Comparativo

Como em 2016 o feriado de Ano novo se deu em um domingo, a PRF não recomenda a realização de comparações simples com o ano anterior. Na ocasião, foram registrados pela PRF 93 acidentes, com 91 pessoas feridas e 14 mortes.

*Feriado prolongado de Ano Novo nas rodovias federais do Paraná

(29/dez a 1º/jan)*

- 122 acidentes

- 102 pessoas feridas

- 2 mortes

- 54 motoristas bêbados

- 40 crianças sem cadeirinha

- 312 ultrapassagens proibidas

- 4.682 imagens de radar registradas

- 253 kg de maconha apreendidos

- 1 pistola e 50 munições apreendidos

- 40 crianças sem o dispositivo de retenção adequado para a idade

- 82 condutores e 114 passageiros sem cinto de segurança

- 236 veículos recolhidos, por diferentes irregularidades