Urbs começa ano com novo horário de atendimento ao público

A Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) começou 2018 com novo horário de atendimento. A partir desta terça-feira, 2 de janeiro, o atendimento ao público nas unidades das Ruas da Cidadania e na sede (Rodoferroviária) será das 12h30 às 18h30. O Centro de Controle e Operação (CCO), onde fica a unidade de fiscalização, continuará funcionando 24 horas.

A mudança visa melhorar o atendimento ao público e ajudar na economia, já que em um dos períodos todas as instalações ficarão fechadas. A redução da jornada de trabalho dos funcionários da Urbs, de 8 horas diárias para 6 horas diárias, ocorreu num acordo salarial feito na gestão passada. Além de não aumentar a folha pagamento, a proposta também seria para economia de despesas administrativas, como energia elétrica, telefone e água.

“A redução da jornada só se justifica se houver economia de recursos, o que não estava ocorrendo, e nem estava bom para a população que precisa de atendimento”, disse a diretora Administrativa e Financeira da Urbs, Denise Vilela.

Com o novo horário administrativo, das 12h30 às 18h30, a população continua a contar com duas horas para atendimento fora do horário comercial. A medida também melhora para os funcionários, que terão mais tempo para o almoço.

Novo horário da Urbs

Sede da Urbs e nos postos das Ruas da Cidadania: das 12h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira.

Além dos postos da Urbs, a carga de crédito transporte pode ser feita em outros 23 endereços – bancas de revistas na região central e lojas em terminais de transporte – e também pela internet.

Nestes mesmos endereços, o cidadão também pode comprar e carregar o cartão avulso. Além disso, na internet é possível acessar o extrato simplificado do cartão transporte o que permite saber as 12 últimas utilizações, os valores descontados e o saldo de créditos.

Para saber o endereço dos locais de recarga e venda do cartão transporte avulso e verificar o extrato do cartão, basta acessar o site www.urbs.curitiba.pr.gov.br, em Cartão Transporte na página inicial.