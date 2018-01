Divulgada a lista dos aprovados para os cursos da Oficina de Música

Está disponível a listagem dos alunos aprovados nos cursos que prescindiam seleção da 35ª Oficina de Música de Curitiba. Dos 100 cursos ofertados, foram 26 cursos, sendo 25 de música erudita e apenas um na categoria de música antiga. Os alunos ativos ou ouvintes, terão a oportunidade de aperfeiçoar conhecimentos com mestres consagrados mundialmente. Ainda constam na listagem, os bolsistas que receberão isenção da taxa de inscrição, hospedagem e alimentação.

Todos os inscritos poderão assistir as aulas. Dentro das vagas ofertadas foram selecionados os músicos mais experientes para participar como ativos, e os demais assistem como ouvintes. Essa divisão gera uma troca maior entre o grupo, explicou Abel Rocha, coordenador de música erudita da Oficina de Música.

“Eu aprendi muito apenas assistindo as masterclasses, porque muitas instruções podem ser acompanhadas pelos ouvintes mesmo que não tenham a oportunidade de individualmente tocarem para seus professores”, explica.

“Olhar, ouvir, aprender, ver as dificuldades do outro e vivenciar a Oficina já é um ganho enorme para aquele que quer se aperfeiçoar em um instrumento. A convivência com a prática musical vai oferecer muita coisa, principalmente experiência e aprendizados diferentes para poder absorver conteúdos e leva-los para a vida”, conclui o coordenador.

A 35ª Oficina de Música será realizada de 27 de janeiro a 8 de fevereiro de 2018.

Veja o resultado no site da Oficina de Música: http://www.oficinademusica.org.br/