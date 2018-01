Zoológico tem atividades de educação ambiental e atrações para crianças

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

Visitar o Zoológico de Curitiba é uma oportunidade de conhecer melhor a fauna e entender a importância da conservação da biodiversidade. E nestas férias janeiro, as atividades de educação ambiental tornam a experiência ainda mais especial para as crianças.

Quem for ao local nestes dias vai poder participar da programação do Ano do Mico Leão Dourado, parte da campanha da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil (SZB), lançada em março de 2017.

Entre as ações propostas estão o passeio Na Trilha do Mico, a montagem de quebra-cabeças e a pintura do mico. A programação acontece no Centro de Educação Ambiental, que fica próximo ao recinto do chimpanzé Bob.

Mais Mico

A cada ano, a SZB elege um animal da fauna brasileira para homenagear. Em 2017, com o mote Quanto mais Mico Melhor, o escolhido foi o mico-leão-dourado. Na década de 1970, por conta da liberação da venda, eram apenas 200 animais vivendo em seu habitat, no Brasil.

Com um intenso trabalho de recuperação, foram trazidos animais de diversas partes do mundo e hoje eles são mais de três mil. O destaque para o animal tem como objetivo ajudar a disseminar informações a respeito da conservação da espécie da Mata Atlântica.

O trabalho de educação com as crianças acontece em todos os zoológicos membros da entidade no País. Em março deste ano, um novo animal deve ser anunciado e terá também uma programação especial no Zoológico de Curitiba.

Pela biodiversidade

No ano em que completou 35 anos de existência, o Zoológico de Curitiba promoveu diversas ações voltadas para a educação ambiental e conservação da fauna.

Além da remodelação e reabertura da Casa do Acantonamento, que atende alunos da Rede Municipal de Ensino, o local recebeu atividades do Linhas do Conhecimento, da Secretaria Municipal de Educação, com projetos que uniram o dia a dia do cuidado com os animais a várias disciplinas do currículo escolar.

Serviço

Zoológico de Curitiba

Aberto das 10h às 16h todos os dias. Fechado para manutenção nas segundas-feiras.

Rua João Miqueletto, Boqueirão.

(41) 3378-1221.