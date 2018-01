Colisão entre caminhonetes deixa o trânsito no CIC lento

No bairro CIC um acidente entre duas caminhonetes deixou o trânsito bastante complicado no Contorno Sul nesta manhã de terça-feira, 2, nas proximidades da fábrica da Volvo. Segundo as informações da Secretaria de Trânsito (Setran), duas caminhonetes bateram já no perímetro urbano da BR-376, no km 591, sentido Santa Felicidade.

O acidente deixou o trânsito bastante lento na região.