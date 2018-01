Trabalhadores de Araucária podem se inscrever para cursos de Matemática e Informática

Redação Bem Paraná com assessoria

02/01/18 às 12:37 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação/Araucária)

A Agência do Trabalhador de Araucária está com inscrições abertas para os cursos de Matemática Básica e Informática. Os trabalhadores interessados devem se dirigir à Agência, que fica à Rodovia do Xisto, nº 5815 (junto à Secretaria de Trabalho e Emprego - SMTE), e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

As novas turmas começarão em fevereiro e os inscritos serão chamados conforme ordem de inscrição. De acordo com a SMTE, outros cursos estão sendo preparados para este ano.

Pesquisa – A Secretaria de Trabalho e Emprego está disponibilizando na Agência do Trabalhador/Sine e nos Postos Avançados de Atendimento da SMTE uma pesquisa sobre cursos de interesse dos trabalhadores do município. Os Postos Avançados funcionam no CRAS Costeira (atendimento de segunda a sexta nos períodos da manhã e tarde), CRAS Thomaz Coelho (atendimento às segundas-feiras, pela manhã), CRAS Industrial (atendimento às quartas-feiras, manhã e tarde), CRAS Boqueirão (atendimento às quintas, pela manhã) e CRAS Tupy (atendimento às sextas-feiras, pela manhã) e servem para dar informações sobre vagas de emprego.

A SMTE informa ainda que as instituições que têm interesse em realizar cursos em suas dependências deverão se dirigir à secretaria para ver a disponibilidade.