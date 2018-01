Morre aos 92 anos o ex-ministro Armando Monteiro Filho

(foto: Reprodução Youtube)

DAVID LUCENA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na manhã desta terça-feira (2), aos 92 anos, o empresário e político Armando Monteiro Filho, que foi deputado federal e ministro da Agricultura nos anos 1960, durante o governo João Goulart. Pai do atual senador Armando Monteiro (PTB-PE), ele morreu em casa, no Recife. A causa da morte ainda não foi divulgada. O velório será realizado na tarde desta terça no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na região metropolitana do Recife. Armando Monteiro Filho era casado com Maria do Carmo Magalhães Queirós Monteiro, filha do ex-governador de Pernambuco Agamenon Magalhães. Ele deixa cinco filhos. REPERCUSSÃO A morte de Monteiro Filho gerou repercussão no meio político. O senador Humberto Costa (PT-PE) disse que “Pernambuco perdeu um dos seus mais expressivos quadros na vida política e empresarial”. “A morte de Armando Monteiro Filho nos deixa a tristeza da sua ausência. Mas fica impresso na memória do nosso Estado o exemplo da forma elevada como pautou sua atuação na vida pública”, disse o senador em nota de pesar. O deputado Roberto Freire (SP), presidente do PPS, disse que Monteiro Filho era “um democrata e resistente contra a ditadura e que também por isso ganhou profundo respeito político”. “Em meu nome e do PPS, que presido, os nossos pêsames extensivo a família”, publicou em sua página nas redes sociais.