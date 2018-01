O Reveillon deste ano foi bem menos trágico nas estradas do Paraná do que no ano anterior. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM), o número total de mortes caiu de 23 para 10, uma redução de 56,5%. A maior parte das tragédias (80%) foram registradas em rodovias estaduais, enquanto as estradas federais tiveram a maior redução no número de óbitos (de 14 caiu para 2).

Considerando apenas as rodovias estaduais, em todo o estado foram registrados 94 acidentes, oito mortes, 117 feridos, três atropelamentos, sete infrações de trânsito pelo Art. 165 e quatro infrações pelo Art. 306 (crime de embriaguez), além de 418 testes etilométricos, 1.909 autuações gerais, 3.152 imagens de radar e 60 veículos retidos. O sábado (30/12) foi o dia com maior número de acidentes (35), feridos (36), testes etilométricos (171) e de autuações (513). No domingo (31/12) foi registrado o maior número de mortes (4) e na segunda-feira (1º/01) de prisões por embriaguez (2) e de autuações por imagens de radar (1.404).

Em comparação com o feriado passado, neste ano houve redução (-11,11%) no número de mortes, ou seja, no ano passado foram nove e neste feriado oito, bem como diminuiu o número de testes etilométricos (-47,02%), caiu de 789 para 418 neste ano. Os dados de imagens de radar também caíram de 3.791 em 2016 para 3.152 em 2017 (-16,86%), assim como o número de autuações no geral que passou de 2048 no ano anterior para 1.909 neste ano (-6,79%) e o de veículos retidos que caiu de 84 para 60 neste ano (-28,57%).

Já os acidentes aumentaram de 90 no feriado anterior para 94 neste (4,44%), assim como o de feridos subiu de 85 para 117 neste feriado (37,65%). Já o número de atropelamentos (3), infrações de trânsito pelo Art. 165 (7) e infrações pelo Art. 306 (4) mantiveram-se os mesmos em 2016 e 2017.

Já nas estradas federais foram duas mortes, uma registrada no dia 29 e outra no dia 1º de janeiro, em Santa Lúcia, na BR-163, e em Paulo Frontim, na BR-153. No primeiro caso, uma colisão frontal entre dois caminhões. No segundo, uma carreta tombou e acabou deixando uma pessoa ferida e uma criança de 11 anos morta.

Como em 2016 o feriado de Ano novo se deu em um domingo, a PRF não recomenda a realização de comparações simples com o ano anterior. Na ocasião, foram registrados pela PRF 93 acidentes, com 91 pessoas feridas e 14 mortes.