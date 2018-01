Inter anuncia volta do zagueiro Paulão

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Paulão não esteve na cerimônia de abertura da temporada do Internacional, mas está de volta. O zagueiro, emprestado ao Vasco em 2017, será reincorporado ao elenco principal a partir de quarta-feira. Até segunda ordem, ele será opção para o técnico Odair Hellmann na arrancada de 2018.

O fato não deixa de ser surpreendente. Paulão estava no grupo de atletas cedidos no ano passado que a princípio não seria utilizado no estádio Beira-Rio. A novidade foi anunciada pelo Colorado logo depois da abertura da pré-temporada. Paulão não estava ao lado dos outros 31 atletas por questões legais. Como o Vasco entrou de férias em 3 de dezembro, e ainda estava no páreo para levar o zagueiro, ele ficou fora da apresentação. O zagueiro tem contrato com o Inter até dezembro de 2019.