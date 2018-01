Atlético-PR descarta Seedorf e fecha com Fernando Diniz

DIEGO SALGADO E NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP, E CORITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do conselho deliberativo do Atlético Paranaense, Mario Celso Petraglia, desistiu de esperar pelo holandês Clarence Seedorf para o cargo de treinador e foi buscar no Guarani o ex-técnico do Paraná Clube, conhecido pelo trabalho no Audax, Fernando Diniz.

Seedorf iria comandar uma equipe multidisciplinar de treinamentos que envolve outros técnicos, como Tiago Nunes, treinador da equipe de aspirantes que irá disputar o Campeonato Paranaense -o novo nome do time Sub-23, que agora contará também com jogadores mais experientes.

Agora, Diniz terá a incumbência de ser o treinador do elenco principal e ainda não está certo como será o trabalho de gestão de futebol. Não apenas Seedorf foi descartado: Marcelo Sant'Ana, ex-presidente do Bahia e cotado para CEO, também não irá mais para Curitiba.

Em Campinas, o Guarani anunciou a saída do técnico Fernando Diniz, que enfim comandará um time de Série A. De acordo com o texto publicado no site oficial, o técnico aceitou uma proposta de um "clube da Série A do Campeonato Brasileiro".

A reportagem apurou que o Atlético foi buscar Diniz após desistir de esperar por Seedorf como treinador para 2018. Como mostrou o UOL Esporte, o clube rubro-negro aguardava a resposta positiva do holandês, mas já estava atrás de um plano B. Diniz chegou a visitar o CT do Caju antes das negociações com Seedorf crescerem.

Os representantes de Seedorf no Brasil, a OTB Sports, estão em viagem ao exterior e só chegarão nesta quarta-feira (3). A expectativa da empresa era de que Seedorf seria mesmo o técnico atleticano. A reportagem tentou um contato com os agentes, que não foram encontrados. Diniz assumiu o Guarani há exato um mês.

Na apresentação, o treinador vice-campeão paulista com o Audax em 2016 disse que esperava obter resultado por meio de um futebol bonito e ofensivo. "O Guarani foi pego de surpresa, respeitamos a decisão e já estamos nos reunindo para buscar uma melhor solução técnica", afirmou o presidente Palmeron Mendes Filho ao site oficial do clube alviverde. De acordo como o Guarani, Umberto Louzer dará sequência à preparação do time alviverde para o Campeonato Paulista da Série A2.