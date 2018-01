Reality culinário de crianças do SBT estreia neste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após três temporadas de "Bake Off Brasil", o SBT estreia, neste sábado (6), a versão infantil do reality culinário -o objetivo final é eleger o melhor confeiteiro entre os participantes. Como na versão adulta, o programa, formato da BBC Worldwide, continua sob comando de Carol Fiorentino e com júri formado pela chef confeiteira Beca Milano e pelo empresário Fabrizio Fasano Jr. Dezesseis crianças, selecionadas de um total de 10 mil de inscritos, enfrentarão dois tipos de desafios: técnico (todos recebem a mesma receita e devem prepará-la) e os criativos (devem fazer receitas dentro da temática solicitada). A cada episódio, duas crianças deixam a atração e a melhor do dia recebe o avental azul de mestre confeiteiro da semana após avaliação dos jurados. Segundo a emissora de Silvio Santos, a competição contará com participações especiais de artistas e chefs famosos. A tenda onde parte da atração se passa foi remodelada com temática infantil vintage. Há carrinho de pipoca, patins, mesa de pebolim e algodão doce, por exemplo.