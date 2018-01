Cruzeiro oficializa seis nomes e fecha contratações para 2018

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro fechou seu pacote de seis contratações para a temporada de 2018. Além de Egídio e Fred, já anunciados, o clube também vai contar com Edilson, Marcelo Hermes, David e Bruno Silva.

Quem confirmou o acerto foi o presidente Wagner Pires de Sá. Presente na missa de ação de graças pelos 97 anos da instituição, o mandatário participou de seu primeiro evento depois de tomar posse da cadeira principal e confirmou os nomes. O lateral esquerdo Egídio vem do Palmeiras e retorna a Minas depois de três anos. Seu concorrente no setor será Marcelo Hermes, que chega por empréstimo do Benfica, de Portugal. No meio, Bruno Silva chega do Botafogo e no ataque o artilheiro Fred, que rescindiu com o rival Atlético-MG, será a principal esperança de gols.

Fechando o pacote, o lateral direito Edilson está a detalhes de concluir sua transferência do Grêmio, mas já é aguardado na Toca da Raposa nesta quarta-feira (3), data da reapresentação do grupo.

"Todos estão oficializados. Apenas o Edilson falta um detalhezinho de contrato, parece que está chegando agora à noite. O presidente do Grêmio estava acabando isso, mas todos estão oficializados", comentou Wagner Pires de Sá, em entrevista concedida à imprensa minutos antes da missa.

Dos seis nomes contratados, o Cruzeiro precisou abrir seus cofres para somente dois deles. Egídio e Fred rescindiram com suas ex-equipes, enquanto Hermes chega por empréstimo. Já Edilson chega do Grêmio devido a uma troca com o atacante Alisson, que seguirá para Porto Alegre. Por outro lado, o clube pagará R$ 4 milhões à vista pela contratação de Bruno Silva junto ao Botafogo. Por fim, David, do Vitória, foi o maior investimento celeste nesta janela, contratado por R$ 10 milhões.