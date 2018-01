SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de estrear na Globo como a bartender Luana em "Rock Story" (2016-2017), a atriz Joana Borges viverá a personagem Verena na nova temporada de "Malhação - Vidas Brasileiras". Borges participou de uma seleção com 563 jovens de várias regiões do Brasil. Deste total, 86 se classificaram para participar de oficinas durante um mês. Na etapa final, 17 atores foram escolhidos para compor o elenco do folhetim. Nos novos episódios, que estão previstos para ir ao ar a partir de março, os alunos estudarão no colégio Sapiência, onde trabalha a professora Gabriela, papel que coube a veterana Camila Morgado. Quem também estará no elenco, como adiantou Fefito, que assina a coluna Zapping, publicada diariamente no jornal "Agora", é o ator Tom Karabachian, que fez o filme "Fala Comigo" (2016). Seu personagem, Tito, será neto de Heitor, interpretado por Luis Gustavo,e vai adorar música. Segundo divulgado pela Globo, os 17 atores que farão os estudantes do Sapiência são: Guilhermina Libanio, Tom Karabachian, Gabriel Fuentes, Dhonata Augusto, Gabriel Contente, Pedro Maya, Joana Borges, Andre Luiz Frambach, Rayssa Bratillieri, Yara Charry, Pedro Vinicius, Pally Siqueira, Leonardo Bittencourt, Daniel Rangel, Jeniffer Oliveira, Luellem de Castro e Alice Milagres.