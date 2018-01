PAÍS Nuvens carregadas no Centro-Oeste e no Sudeste, com tempestades no Rio ESTADO DE SP Dia chuvoso no sul e no leste; no oeste chove de manhã e no restante há risco de temporais CAPITAL PAULISTA Tempo instável com chuva frequente. Risco de chuva forte e volumosa, com raios e ventania Mínima: 21º C Máxima: 25º C Lua cheia