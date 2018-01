Artistas xingam youtuber que filmou suicida e fez piada

Em seu canal do YouTube, que conta com mais de 15 milhões de inscritos, o youtuber Logan Paul publicou um vídeo no qual exibe uma pessoa morta. Após a postagem, recebeu uma enxurrada de críticas. Em uma viagem pelo Japão, Logan Paul passeava pela floresta de Aokigahara, conhecida como “floresta dos suicídios”, e se deparou com o corpo de um rapaz pendurado em uma árvore. Não bastasse a cena, ele ainda fez piadas sobre a situação e acabou despertando a ira de seus seguidores. A repercussão negativa foi tão grande que até os artistas começaram a se posicionar contra o youtuber. Aaron Paul, da série “Breaking Bad”, e Sophie Turner, de “Game of Thrones”, foram alguns dos que usaram as redes sociais para criticar o norte-americano. Após as milhares de críticas, o youtuber resolveu publicar um pedido de desculpas.

Mariah Carey dá piti ao cantar no Réveillon em Nova York

A cantora Mariah Carey tornou-se o primeiro meme de 2018. Tudo por causa de uma xícara de chá. Ou melhor, pela falta dela. Durante um show no Réveillon em Nova York, ela reclamou que, apesar de ter sido prometido para ela, não havia chá quente. “Oh, isso é um desastre. Ok, bem, vamos ter que passar por isso. Serei como todo mundo, sem chá quente.” A fala, no microfone, foi encarada como um “piti” por parte da cantora. Os internautas não perdoaram. “Na primeira dificuldade de 2018, pense nisso: Mariah Carey conseguiu cantar sem seu chá. Você vai conseguir superar”, brincou um internauta.

Família de Schumacher já gastou R$ 110 milhões em tratamento, estima jornal

Os gastos da família de Michael Schumacher com cuidados médicos ao ex-piloto alemão, tratado sob sigilo absoluto desde que sofreu um grave acidente de esqui, há quatro anos, somam mais de 28 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões), segundo estimativa divulgada pelo jornal catalão ‘As’ ontem. De acordo com a publicação, toda a estrutura necessária para que Schumacher receba tratamento em casa custa 140 mil euros (R$ 549 mil) por semana. Ele teve alta do hospital em setembro de 2014, e desde então fica trancafiado na residência da família, na Suíça. Sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Schumacher chocou-se com uma rocha ao praticar esqui em um hotel nos Alpes suíços, em dezembro de 2013. O alemão ficou mais de seis meses em coma. O estado real de saúde do ex-piloto da Ferrari é assunto confidencial. Schumacher ganhou 840 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) na carreira, entre salários, premiações e acordos com patrocinadores. Hoje, Schumacher completa 49 anos.

Natalie Portman cai no samba e comemora o Ano-Novo no Rio de Janeiro

Natalie Portman, 36 anos, elegeu o Brasil para comemorar as festas de fim de ano. A atriz vencedora do Oscar passou a virada do ano no Rio de Janeiro e assistiu a tradicional queima de fogos de artifício em Copacabana. Na noite de domingo (30), a atriz estava rodeada de amigos, entre eles a apresentadora Bela Gil, que publicou uma foto com Portman em seu Instagram. Dias antes do Ano-Novo, a atriz caiu no samba na quadra da Unidos da Tijuca, onde tirou fotos com a rainha da bateria Juliana Alves.

