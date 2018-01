Pavimentação da Linha Verde Norte está 85% concluída

Obras não pararam no fim de ano (foto: Franklin de Freitas)

Os trabalhos na Linha Verde Norte, entre o Tarumã e o Bacacheri, tiveram um grande avanço em 2017. As obras de pavimentação atingiram mais de 85% e a previsão é que esta etapa seja concluída no primeiro semestre de 2018. As equipes trabalham agora na escavação entre a marginal e a Rua Fagundes Varela, onde será implantada uma trincheira, que está com 35% de execução feita.

“Quando assumimos, a obra da Linha Verde Norte estava praticamente parada. Com gestão, retomamos os serviços e trabalhamos com a previsão de concluir toda a obra já no primeiro semestre de 2018”, afirmou o secretário de Obras Públicas e vice-prefeito, Eduardo Pimentel.

O investimento na Linha Verde Norte é de R$ 80 milhões, recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). A Linha Verde Norte é, atualmente, a principal obre de infraestrutura de Curitiba.