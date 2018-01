Aberta consulta sobre peixes ameaçados de extinção

O formulário ajudará a compor a Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. (foto: Divulgação)

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) está recebendo, até 30 de janeiro de 2018, contribuições sobre espécies de peixes e invertebrados aquáticos ameaçados de extinção consideradas prioritárias. São dois formulários que definirão critérios para indicar a importância social e econômica das espécies. Além disso, será possível avaliar a possibilidade de regulamentação de uso sustentável das espécies prioritárias para a atividade pesqueira. Acesse e o formulário e confira: https://goo.gl/forms/ZcVk4dDHGV9hn0M02

Alunos da rede municipal de Curitiba aprenderão sobre astronomia indígena

Cerca de 135 alunos do ensino fundamental da rede municipal de Curitiba aprenderam sobre astronomia indígena, com o uso de óculos de realidade virtual, em um projeto desenvolvido pelo Mestrado em Educação e Novas Tecnologias do Centro Universitário Internacional Uninter. O projeto foi lançado para estudantes, e depois vai ser aberto gratuitamente para grupos de escolas, turistas e público em geral. As visitas serão guiadas por professores da Uninter e devem ser agendadas com antecedência pelo telefone (41) 2102-4939.

Google quer gerar 100% de energia renovável

A gigante de buscas é inegavelmente uma das empresas que mais gasta energia no mundo. Mas, ela também faz esforços para compensar todo este gasto. Hoje a sede do Google já recebe abastecimento de energia eólica e, segundo anúncio feito pelo Twitter, agora esta fonte renovável em conjunto com a solar serão as fontes de 100% do consumo de energia da empresa.

Os contratos feitos com três empresas de energia garantirá mais de três gigawatts (GW) de capacidade de energia limpa, adicionadas em Dakota do Sul, Iowa e Oklahoma – todos nos Estados Unidos.

Porto Alegre terá zona de inovação sustentável

A Câmara Municipal de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, aprovou o Projeto de Lei 293/17 que institui e delimita a Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre (Zispoa). A área, compreendida em parte dos bairros Bom Fim, Farroupilha, Floresta, Independência, Rio Branco e Santana, visa favorecer a promoção de políticas públicas sustentáveis, com relevância urbanística, ambiental e empreendedora.

Estudo avalia conservação da Mata Atlântica

O Ministério do Meio Ambiente acaba de iniciar a 2ª Atualização das Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade da Mata Atlântica. A iniciativa tem o apoio do Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê). O prazo termina em 10 de janeiro.