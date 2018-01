Hospitais de Curitiba recebem recursos do Ministério da Saúde

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, e o prefeito em exercício de Curitiba, Eduardo Pimentel, anunciaram, ontem, a liberação de mais R$ 20,1 milhões para aprimorar as ações e serviços de saúde da cidade. Do total, R$ 10 milhões serão repassados pelo ministério para o município aplicar em serviços de média e alta complexidade. Estes recursos serão para manutenção e custeio de atendimentos de urgência e emergência, Samu, internamentos e exames. Além disso, R$ 9,5 milhões serão repassados para os hospitais filantrópicos São Vicente, Mater Dei, Erasto Gaertner, Pequeno Príncipe, Cruz Vermelha, Santa Casa, Cajuru e Evangélico.

Outros R$ 612 mil serão aplicados na manutenção do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do Portão. Hoje, a unidade é habilitada como Caps II, mas passará a ser habilitada como Caps III - o que significa que o equipamento passará a receber recursos por oferecer leitos de internamento.

De acordo com o ministro Ricardo Barros, os recursos fazem parte de um pacote de mais de R$ 400 milhões, que está sendo repassado a municípios brasileiros. “Conseguimos economizar esse dinheiro e agora estamos fazendo a realocação”, disse Barros. “É a raspa do tacho”, concluiu.

Para o Paraná o Ministério vai repassar R$ 190,3 milhões para programas diversos em várias regiões.