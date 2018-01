Bombeiros atendem a 194 casos de acidentes com águas-vivas

Nos primeiros dez dias de ação da Operação Verão no Litoral do Paraná, os bombeiros atenderam a 194 casos de queimaduras por água-viva, um número bem abaixo do registrado em outras temporadas. Na temporada 2016/2017, por exemplo, os bombeiros registraram 27.052 ocorrências de acidentes com águas-vivas no Litoral.

No mesmo período os bomberios fizeram 14.897 orientações, número 13,21% superior à temporada passada no mesmo período. Foram feitos ainda 8.478 advertências (+58,20%), foram registrados 164 casos de crianças perdidas e 389 salvamentos por afogamentos nas praias do Litoral, que conta com 89 postos na orla.