Tráfego foi intenso no feriado (foto: Franklin de Freitas)

O feriado do Ano Novo nas rodovias estaduais e federais que cortam o Paraná teve menos mortes que no mesmo período do ano passado. Segundo balanços divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a queda foi significativa, de 23 casos no fim do ano passado para dez casos neste ano, diferença de 56,5%.

A maior queda foi em trechos federais, onde os óbitos passaram de 14 na edição do ano passado para dois casos neste ano. A operação da PRF começou na sexta-feira e foi encerrada na manhã de ontem. Os trechos de rodovias estaduais também apresentou queda, de nove para oito. Nas rodovias estaduais os acidentes deixaram 117 feridos em 94 ocorrências. Nos trechos federais foram 122 acidentes atendidos e 102 pessoas feridas.

Régis Bittencourt

A Autopista Régis Bittencourt fechou o balanço da Operação Especial preparada para o período de Fim de Ano, de 22 de dezembro até a meia-noite do 1º de janeiro, na BR-116, entre São Paulo e Curitiba. Durante os feriados de Natal e Ano Novo, foram registrados 238 acidentes, com 76 feridos e uma morte. Em relação à Operação Fim de Ano de 2016, houve uma redução de 83% no número de mortes — naquele ano, foram registradas seis casos.

Esta foi a primeira operação de feriados que aconteceram após a Serra do Cafezal ser totalmente duplicada e liberada ao tráfego, no último dia 19 de dezembro. No período, não houve registro de acidentes graves e fatalidades no trecho recém-duplicado.