Pinhais tem mais uma empresa na Rota da Cerveja

Nova cervejaria vai produzir cinco variedades de cerveja em Pinhais (foto: Ascom/PMP)

A Rota da Cerveja continua a atrair novos investimentos para Pinhais, o município está prestes a receber mais uma empresa do ramo. A Cervejaria Pictos anunciou sua instalação no município ainda este ano e também integrará a rota, que tem o objetivo de desenvolver o turismo local e valorizar as cervejarias do município.

Com quase 12 mil empresas instaladas, Pinhais é reconhecida pelos incentivos que oferece no momento de escolher um local para se investir. “Estávamos procurando um município para instalar a cervejaria e o que foi determinante para escolhermos Pinhais foi a criação da Rota da Cerveja, a estrutura e o atendimento que a Prefeitura oferece”, destacou Marcelo Nagal, que é sócio proprietário da Pictos ao lado de Fernando Meneguello.

A fábrica será instalada no bairro Emiliano Perneta e terá uma área total 600 m², com área produtiva de 350 m² e produzirá cinco estilos de cerveja (Appa, Ipa, Viena Lager, Stout e Wit Bier). Com expectativa de produção inicial de 8 mil litros podendo chegar a 30 mil litros/mês em 36 meses, a empresa terá atendimento ao público e uma loja de fábrica.