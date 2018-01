Piscinas do CSU de Araucária reabrem a partir de hoje

Após o período de festas, as piscinas do Núcleo Esportivo São Francisco de Assis (CSU) reabrem hoje em Araucária. Para frequentar é necessário fazer uma carteirinha e realizar exame médico, disponibilizados gratuitamente no local. O CSU conta com três piscinas e há monitores para supervisionar as crianças.

O horário de funcionamento das piscinas é de terça a domingo das 14 às 18 horas. Nas segundas-feiras, o local fica fechado para limpeza e tratamento da água com produtos químicos. Segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), as piscinas devem permanecer abertas à comunidade até o fim de fevereiro.

Para utilizar as piscinas é necessário fazer a carteirinha e o exame médico, diretamente no CSU, que fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e no período da tarde, entre 13h30 e 20 horas. É necessário apresentar no ato de inscrição: uma foto atual, comprovante de residência e RG. Menores de idade precisam da autorização dos pais ou responsáveis, certidão de nascimento e um documento do responsável. Para mais informações entre em contato pelo número (41) 3901-5230.

Agência do Trabalhador

A Agência do Trabalhador de Araucária está com inscrições abertas para os cursos de Matemática Básica e Informática. Os trabalhadores interessados devem se dirigir à Agência, que fica à Rodovia do Xisto, 5.815 (junto à Secretaria de Trabalho e Emprego - SMTE), e apresentar RG, CPF e comprovante de residência no município.

As novas turmas começarão em fevereiro e os inscritos serão chamados conforme ordem de inscrição. De acordo com a SMTE, outros cursos estão sendo preparados para este ano.