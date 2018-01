Prêmio Poesia Colombo homenageia os 128 anos da cidade

A Prefeitura Municipal de Colombo por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude lança o Prêmio Poesia Colombo, que visa à valorização de escritores e poetas locais. As inscrições poderão ser realizadas até 15 de fevereiro de 2018, gratuitamente. Cada participante poderá inscrever até duas obras inéditas com a temática “Colombo em seus 128 anos” e as inscrições serão por meio de um formulário online disponível no link:http://portal.colombo.pr.gov.br/premio-poesia- colombo/.

Os resultados serão divulgados até o fim de Fevereiro de 2018 no endereço http://www.colombo.pr.gov.br/, e os premiados serão comunicados em qual dia será realizada a premiação oficial. Os selecionados serão informados por meio do e-mail informado na inscrição.