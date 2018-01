Armazéns da Família reabrem hoje

Após o recesso de fim de ano de todas as unidades do Armazém da Família de Curitiba e Região Metropolitana, a unidade de São José dos Pinhais volta a atender a partir de hoje, às 8 horas. A novidade para este ano é recente ampliação da margem de famílias que poderão fazer compras no local. O decreto foi assinado no último mês para que famílias que tem até 2,5 salários mínimos e meio de renda – o que corresponde a R$ 2.342,50 do salário mínimo de 2017 – possam fazer cadastro no programa. Até então 6.657 famílias estão cadastradas no Armazém da Família de São José dos Pinhais, com a alteração na Lei espera-se que mais de 1.500 famílias possam se enquadrar no programa. Outra alteração importante na Lei foi que antes não era possível cadastrar famílias que tivessem em sua composição membros que fossem sócios de empresa ativa, com a alteração da lei agora é possível, desde que atenda o artigo 6º da Lei.