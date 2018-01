Atlético-MG pode usar time alternativo para aumentar a pré-temporada

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A pré-temporada do Atlético-MG começa nesta quinta-feira (4), dia da reapresentação dos jogadores na Cidade do Galo. Já no mês de janeiro a equipe alvinegra tem seis compromissos, sendo dois pela Florida Cup, um torneio amistoso, e quatro rodadas do Campeonato Mineiro. Diante de um calendário tão apertado, com jogos a partir do dia 11 deste mês, a comissão técnica atleticana analisa a possibilidade de usar uma equipe alternativa nos primeiros compromissos do ano, incluindo algumas partidas do Estadual, que começa no dia 17. O planejamento atleticano para 2018 começou na reta final da temporada passada. Ciente de que o calendário está mais apertado, por ser uma no com Copa do Mundo, o Atlético aguardava a definição sobre a participação ou não na Copa Libertadores, o que mudaria radicalmente a estratégia, já que a fase preliminar da competição começa no final de janeiro. Com esse cenário, certamente as primeiras rodadas do Mineirão seriam disputadas por uma equipe alternativa. Mesmo sem a vaga na Libertadores a comissão técnica do Atlético não descarta essa hipótese. Já é certo que os jogos no Estados Unidos, pela Florida Cup, serão disputados por um time sem os principais jogadores. "Vamos mandar o que tivermos de melhor, menos nossa equipe principal, que fará uma pré-temporada inteira. A preparação é o ponto fundamental de uma equipe, onde se minimiza contusões e se tem uma ideia de força e massa. Vamos manter aqui nossas principais forças", confirmou o diretor de futebol do Atlético, Alexandre Gallo. Os jogos do Atlético na Florida Cup são contra o Glasgow Rangers, da Escócia, no dia 11, e diante do Atlético Nacional, da Colômbia, no dia 14. E a tendência é que o time usado no torneio amistoso nos Estados Unidos também seja o escolhido para disputar os primeiros jogos do Mineiro. Como a competição começa no dia 18 para o Galo, são apenas duas semanas de preparação até o confronto com o Boa Esporte, em Varginha. Sendo assim, a comissão técnica do Galo avalia a possibilidade de contar com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Estadual. Além do Boa Esporte, o Atlético também pode jogar sem força máxima contra Democrata-GV e Villa Nova. Decisão que pode dar quase um mês de pré-temporada para o time principal, que começa a pré-temporada no dia 4 e só estrearia no Mineiro na quarta rodada, contra o Patrocinense, dia 28, no Independência. A decisão da comissão técnica sobre qual estratégia usar deve ser confirmada logo nos primeiros dias de treinamentos. TIME B Na temporada passada o Atlético criou uma equipe B, que disputou a terceira divisão do Campeonato Mineiro, mas não subiu, e chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro sub-23. É a base desse time que seria utilizado pelo clube nos primeiros compromissos de 2018. Além dos atletas que já faziam parte da equipe, a diretoria vai reforçar esse grupo com jogadores que retornam de empréstimo e alguns que estavam nas categorias de base. A lista de jogadores que vão disputar a Florida Cup deve ser divulgada somente na sexta-feira (5). A delegação atleticana viaja para os Estados Unidos no dia 8 e o time vai ser comandado por Caio Zanardi.