‘Brasil Urgente’ e ‘Cidade Alerta’ servem como exemplo de bom comportamento

Desde que a televisão começou a se espalhar pelos mais diferentes pontos do país, foi relevante importância de cada emissora para o que veio a existir como rede e também naquilo que sempre significou como oportunidade para surgimento do talento local. Daria um livro enumerar os tantos nomes que, depois de iniciarem nas TVs ditas regionais, vieram a se tornar valores nacionais no jornalismo, humor, esporte, teledramaturgia, além de outros tantos setores. De se lamentar que nem todos tenham se apercebido disso. Com o passar do tempo, os dois mais importantes programas policiais, ‘Brasil Urgente’ e ‘Cidade Alerta’, souberam se tornar essenciais, através de uma maior qualificação do seu noticiário e deixando de simplesmente se prestar ao papel de alavancas de grade. Os dois, e não é tão de agora, têm uma vida comercial das mais saudáveis, com espaços de merchandisings preenchidos e breaks recheados. Tudo ao contrário do que acontece em grande parte dos policialescos das praças, que usam, abusam e superam todos os limites do bom senso. O linguajar é chulo, como são indecentes o comportamento em cena e o apelo para imagens as mais chocantes. De se lamentar que essa boa maioria não saiba aproveitar a oportunidade que tem nas mãos.

Além de outros...

Ontem, começo da manhã, antecedendo ação de merchandising no ‘Primeiro Impacto’, do SBT, Dudu Camargo pediu atenção à mensagem que viria a seguir. Fórmula infalível, segundo ele, “para um amor gostoso”.

Acidente grave

Entre o Natal e Ano Novo, um portão da entrada, na Record, em São Paulo, caiu sobre um funcionário. O estado dele é bem delicado. Existe o risco de perder o movimento das pernas.

Regressiva

A Globo pretende encerrar nesta quinta-feira as gravações de ‘Pega Pega’, sua novela das sete. Praticamente todo o elenco já será dispensado nesse dia. Apenas as chamadas “cenas secretas”, que não exigirão maiores esforços, serão concluídas entre sexta-feira e sábado.

Virou dúvida

Carolina Dieckmann não é mais nome garantido no elenco da próxima novela de Aguinaldo Silva, ‘O Sétimo Guardião’, com estreia em 12 de novembro, após ‘Segundo Sol’, de João Emanuel Carneiro. O desejo dela em continuar morando nos Estados Unidos aparece como complicador.

Termômetro

Tom Cavalcante gravou dois episódios – de um total de 20 – da sua nova sitcom para o canal Multishow. E a resposta espontânea da plateia para esses primeiros trabalhos foi das mais interessantes. A parceria com Fabiana Karla está funcionando muito bem. Nos dois primeiros episódios, Nicole Bahls e Compadre Washington entraram como convidados.

Maior pé

Ao encontro do publicado aqui, da iniciativa de alguns artistas se reinventarem na internet, Fernanda Souza tem surpreendido com seus números. Em três meses, já passou de um milhão de inscritos, com média de 65% de retenção. O carisma e a dedicação da Fernanda contam muito.

Olha o detalhe

A câmera da Excelsior que vai aparecer no filme do Chacrinha, a ser lançado no final do ano, foi mesmo câmera da Excelsior. O equipamento foi restaurado. O pesquisador Elmo Francfort teve um papel importante em toda a tarefa de consultoria.

Exagero

O fim de ano para os canais esportivos é sempre um tremendo sufoco devido a ausência de eventos para a grade. Daí o uso e abuso de material antigo. Só que o SporTV se superou com as várias reprises, no plural mesmo, de um jogo do PSG contra o Caen, pelo francês. Deu pra decorar o caminho da bola.

É por aí

Se, no começo, existiram reclamações de falta de humor em “O Outro Lado do Paraíso”, Ana Lucia Torre se encarregou de tirar isso da frente. Insuperável a sua cena mandando o filho “passar o ferro” na mulher, capítulo de segunda-feira.

Viva a diferença

“Malhação – Viva a Diferença”, além de falar da homossexualidade feminina com Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio), vai colocar em discussão a amizade entre gays e héteros, movimentando os personagens de Luis Galves, o Gabriel, e Gabriel Calamari, o Felipe. Eles se tornam amigos e serão alvos do preconceito e de agressões de outros alunos.

Ao trabalho

Ontem, terça-feira, já foi um dia quase normal nos Estúdios Globo para o pessoal das novelas. Como exceção à regra, apenas o elenco de “Deus Salve o Rei”, próxima das sete, que só vai retomar seu expediente de trabalho nesta quarta-feira.

Tabelinha

Aliás, a nova novela das sete pegou uma ótima “carona” no noticiário sobre a volta do casal Brumar – Bruna Marquezine e Neymar. Não faltaram referências ao fato de a atriz viver a principal vilã da trama.

Bia Arantes vive a sedutora Brice em ‘Deus Salve o Rei’, que estreia dia 9 na Globo.

Bate – Rebate

‘60+’, série de reportagens do ‘Como Será?’, da Globo, terá a participação do ator Marcelo Mansfield...

... As esquetes cômicas inseridas em cada episódio irão auxiliar na discussão do envelhecimento ativo e saudável.

A cada reportagem, Sandra Annenberg receberá no estúdio um especialista no tema da semana...

... E convidados de diferentes faixas etárias, dos 20 aos 80 anos. A estreia será no próximo dia 13.

‘Lady Night’, com Tatá Werneck, ‘Música Boa Ao Vivo’, ‘Canta, Luan’, ‘Vai Fernandinha’ e ‘A Vila’ terão novas temporadas, neste 2018, no Multishow.

Aliás, no uso de outras plataformas, o Multishow já tem como promessa um reality sobre a vida da Gretchen e família...

... Além de anunciar novos programas de temporada com Iza e Pablo Vittar.

Luiza Tomé, Priscila Fantin e Letícia Birkheuer estreiam dia 19, no Teatro J. Safra, com a peça ‘Além do que os nossos olhos registram’...

... É uma comédia romântica escrita por Fernando Duarte e tem direção de Fernando Philbert.

C´est fini

A volta de Renan, personagem de Marcello Novaes a ‘O Outro Lado do Paraíso’, vai acontecer no capítulo 83 da novela. Ou mais precisamente no dia 26 de janeiro. Ele terá um papel decisivo durante o julgamento de Duda (Glória Pires), presa por assassinato. Como justificativa para sua ausência da trama, o fato que esteve em coma, depois do acidente nos primeiros capítulos. Porém, após a recuperação, Renan sempre manteve contato com a advogada Adriana (Julia Dalavia), filha de Duda. E a jovem irá convocá-lo para ajudar na defesa da mãe. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!