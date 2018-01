Fluminense prorroga contrato com patrocinador por mais um ano

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense confirmou a extensão do vínculo de patrocínio com a rede de laboratórios LAFE. A marca permanecerá entre o escudo do clube e o logotipo do fornecedor de material esportivo tricolor. O acordo valerá até o final de 2018. "Essa é a primeira boa notícia de 2018. Ter um patrocinador confirmado pelos próximos 12 meses. Isso indica que um trabalho profissional atrai parceiros e investidores", disse Marcus Vinicius Freire, CEO do Fluminense. João Renato Côrtes de Barros Silveira, presidente da empresa, também festejou a prorrogação do acordo com o clube: "Nossa parceria tem sido extremamente importante para a consolidação da marca LAFE. O suporte que recebemos da família tricolor nos últimos meses foi incrível. Queremos retribuir o afeto fortalecendo nossa união".