Primeiro beijo de Lica e Samantha em 'Malhação' anima internautas 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Eu to surtando"; "Eu achei essa cena uma das coisas mais lindas"; "Que temporada suprema"; "Eu to apaixonada demais pela fofura dessa cena, alguém me ajuda"; e "Essa temporada já entrou pra história mesmo" são alguns dos comentários de internautas sobre o primeiro beijo de Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio) em "Malhação - Viva a Diferença" (Globo). A tão aguardada cena do folhetim adolescente foi ao ar nesta terça (2). O momento foi rápido e tímido se comparado a outros beijos que a Globo costuma passar, mas suficiente para colocar a hashatag #EncontroLimantha (a palavra é uma junção de Lica e Samantha) entre os assuntos mais comentados do microblog. As garotas conversavam quando Samantha tomou a iniciativa do beijo -vale lembrar que, em capítulo anterior, as duas já haviam dado um selinho. "Eu pensei no que a gente conversou, e eu cheguei à conclusão que eu sou muito mais corajosa do que eu pensava. Eu não sei onde isso vai dar, mas também não estou nem aí", disse Samantha. "Garota, você é louca mesmo", respondeu Lica, sorrindo. PRIMEIRO BEIJO GAY Em setembro, a novela transmitiu pela primeira vez um beijo entre pessoas do mesmo sexo. Durante um evento cultural dentro da trama, personagens propuseram um beijaço (beijo coletivo). Na cena, vários jovens trocaram selinhos, entre eles dois meninos e duas meninas ?as protagonistas Keyla (Gabriela Medvedovski) e Tina (Ana Hikari). Os beijos exibidos na novela não tinham contexto homossexual. Nem nas vezes em que abordou temas LGBT "Malhação" mostrou um beijo.