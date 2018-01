Paris Hilton é pedida em casamento nas montanhas de Aspen 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paris Hilton é a mais nova noiva do mundo das celebridades. O anúncio foi feito pela própria socialite, nesta terça (2), no seu Instagram. "Eu disse sim! Muito feliz e animada por estar noiva do amor da minha vida, meu melhor amigo e alma gêmea. Perfeito para mim em todas as as maneiras. Tão dedicado, leal, amável e generoso. Eu me sinto que a mulher mais sortuda do mundo! Você é meu sonho realizado! Obrigada por me mostrar que contos de fadas existem", escreveu ela (https://www.instagram.com/p/Bdc913pn0MZ/). Na foto do pedido, que aconteceu nas montanhas de Aspen, nos EUA, o noivo, o ator Chris Zylka, aparece segurando o anel de joelho na neve. Na sua conta na mesma rede social, Zylka também falou sobre o pedido, além de mostrar melhor o anel, que tem 20 quilates, segundo a revista "People". O amor da minha vida disse sim. Eu estou tão feliz." (https://www.instagram.com/p/BddFEC2nQhy/)