Dembélé recebe alta e está livre para voltar ao Barcelona na Copa do Rei

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três meses e meio depois, Dembélé está liberado para trabalhar com o técnico Ernesto Valverde no Barcelona. O jogador passou este período em recuperação de uma ruptura do tendão do bíceps femoral da coxa esquerda. Contratado para substituir Neymar, que trocou o Barça pelo PSG, o atacante recebeu alta médica nesta terça-feira (2). Antes da lesão sofrida diante do Getafe, pela quarta rodada do Espanhol, Dembélé havia disputado apenas dois jogos com a camisa do clube. Foram 22 minutos contra o Espanyol e 71 diante da Juventus. A imprensa catalã aponta que o atleta deve retornar à equipe nesta quinta-feira (4), contra o Celta de Vigo, pela Copa do Rei. A partida acontece às 16 horas (de Brasília). Segundo o jornal Mundo Deportivo, o Barcelona quer se certificar de que Dembélé está 100% fisicamente antes de colocá-lo em campo.