K2 insinua para K1 que está grávida em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta quarta (3) em "Malhação - Viva a Diferença", novela de Cao Hamburger, Roney ajuda Keyla. Ellen conta para Anderson que não conseguiu entregar o jogo para a competição, e afirma que não está namorando Jota. Tina recebe o dinheiro que ganhou com a música no Japão. Keyla sofre para fazer prova. Malu apresenta as novidades administrativas do Colégio Grupo e Bóris se revolta. Keyla conta para Benê que K2 a incentivou a trapacear na prova, mas ela resistiu. Tina pensa em investir em uma produtora com Anderson. Tato admira o comportamento de Keyla. K2 insinua para K1 que está grávida. Lica e Samantha pintam um painel para o aniversário de Tonico.