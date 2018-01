SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta quarta (3) em "Tempos de Amar", novela de Alcides Nogueira, Inácio socorre Lucinda e a leva para o hospital. Inácio acredita que Lucinda armou o atropelamento para que eles se reconciliassem, e afirma a Reinaldo e Emília que não será mais manipulado pela esposa. José Augusto agradece a Izabel pela festa de Mariana. Fernão proíbe Tereza de sair de casa. Delfina destrata Izabel. Inácio pede que Justino avise a Lucerne do ocorrido com Lucinda. Nicota sai para jantar com Geraldo. Maria Vitória e Celeste conversam sobre o vestido de noiva. Reinaldo pensa em vender uma propriedade e pede sigilo a Emília. Vicente e Maria Vitória saem para dançar. Conselheiro pede mais uma chance a Celeste. Pepito e Celina vibram com o sucesso da venda das geleias. Teodoro vê Vicente e Carolina conversando.