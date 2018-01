Tempestade deixa milhares de casas no Reino Unido sem energia elétrica

Milhares de moradias no Reino Unido estão nesta quarta (3) sem fornecimento de energia elétrica por conta dos fortes ventos provocados pela tempestade Eleanor, enquanto há alerta de inundações em algumas zonas litorâneas, informaram fontes oficiais.

O Serviço Meteorológico disse que mantém o alerta de fortes ventos, de aproximadamente 128 quilômetros por hora, no País de Gales, Inglaterra, sul da Escócia e grande parte da Irlanda do Norte.

No País de Gales, um homem ficou ferido com a queda de uma árvore sobre o seu automóvel no Vale de Glamorgan. Na Irlanda do Norte, 12 mil lares não têm eletricidade, enquanto há 2,7 mil propriedades sem energia na Inglaterra e 460 em Gales após a passagem desta tempestade procedente do Atlântico.

Segundo as autoridades, os ventos derrubaram linhas elétricas, enquanto várias estradas ficaram fechadas pela queda de árvores.

A Agência do Meio Ambiente avisou que os fortes ventos e a maré alta podem causar inundações em algumas zonas litorâneas do país. Assim, há 60 alertas de inundações na Inglaterra, mais de 30 no País de Gales e mais de 10 na Escócia.