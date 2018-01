Passarela cai por conta da chuva e deixa cinco mortos no Peru

Pelo menos cinco pessoas morreram na terça-feira e outras dez estão desaparecidas por conta da queda de uma passarela sobre o rio Apurímac, na região de Cuzco, no Peru, após o aumento do fluxo devido às fortes chuvas.

A ponte Irapitari, no distrito de Kimbiri, caiu ao rio com um número indeterminado de pessoas, enquanto os moradores observavam a inundação devido as chuvas dos últimos dias.

O chefe do Instituto Nacional de Defesa Civil do Cuzco, Gustavo Infantas, afirmou que uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalha no resgate das vítimas com o apoio de um helicóptero militar.

"Estamos preocupados pois no momento do acidente, estavam passando muitas pessoas" pela ponte, afirmou Infantas.

Durante o dia, o trânsito entre as localidades de Kimbiri e Quillabamba, do distrito de Echarate, em Cuzco, após um deslizamento de terra no último final de semana.

Agentes de limpeza trabalharam com o apoio de um carregador frontal e o trânsito para veículos foi normalizado, depois do deslizamento.