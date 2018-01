Incêndio leva Trump a declarar estado de calamidade na Califórnia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o estado de calamidade pública na Califórnia por causa do incêndio Thomas, que atinge o sul do estado há quase um mês e que já figura como o maior sinistro registrado na história da região. A informação é da agência EFE.

"O presidente Trump declarou que existe um grande desastre no estado da Califórnia e ordenou que o governo federal ajudasse o estado no esforço para recuperar as áreas afetadas pelos incêndios que começaram no dia 4 de dezembro de 2017 e que ainda continuam ativos", disse a Casa Branca, em um comunicado.

De acordo com um relatório publicado pelo Departamento Florestal e de Proteção Contra Incêndios da Califórnia, Thomas arrasou mais de 113.967 hectares, superando assim ao incêndio Cedar, que em 2003 queimou 110.579 hectares no condado de San Diego.

Diante da gravidade dos incêndios, o presidente já tinha declarado o estado de emergência no início do mês passado para aliviar o sofrimento da população local e prestar assistência às autoridades locais.

O ano de 2017 foi o pior em relação a incêndios florestais na Califórnia, especialmente aos ocorridos em outubro em vários condados do estado e que devastaram boa parte das famosas regiões vinícolas de Napa e Sonoma.