Sol volta a Curitiba só a partir desta quinta-feira

O dia amanheceu nublado em Curitiba nesta quarta-feria, 3, e fresco com a mínima de 18ºC. No terceiro dia do ano, o sol não deve aparecer no céu da Capital Paranaense, mas ele volta a partir desta quinta,4.

A previsão do Simepar é de mais chuva ao longo do dia, com pancadas isoladas por todo o Estado. Apesar da cara fechada, o dia fica abafado e a máxima deve bater os 27º. No Litoral do Estado a previsão é de chuva a qualquer hora do dia, com pouquíssimas aberturas de sol.

Segundo o Sistema Metereológico do Paraná (Simepar), a partir de quinta-feira (4) a previsão é de sol para Curitiba, sem chuva e com temperaturas altas com máximas de 30°C.

Por conta do forte calos, há a possibilidade de chuvas isoladas na noite de domingo (7). Na metade oeste do Estado, uma massa de ar mais seco já se faz presente ao longo do dia.