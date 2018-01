Viradinha Cultural leva atividades gratuitas para o litoral

(foto: AEN)

A Secretaria de Estado da Cultura e o Detran-PR promovem de 6 de janeiro a 9 de fevereiro de 2018 a segunda edição da Viradinha Cultural Paraná no Balneário de Caiobá, em Matinhos. Atividades recreativas como oficinas de artesanato, jogos educativos, ações de arte-educação no trânsito, atendimento do Detran ao público e apresentações de circo, contação de história e teatro vão alegrar as férias de crianças e adolescentes.

Para o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, a realização de grandes ações na área cultural é possível graças ao engajamento de parceiros que compartilham do mesmo ideal. “O Detran Paraná é um desses parceiros que acreditam na cultura como elemento de transformação social. Neste evento são R$ 500 mil investidos em atividades culturais que vão entreter e orientar o púbico infantojuvenil em relação à educação no trânsito. Além disso, é uma forma de fomentar e incentivar também os artistas, que costumam ter dificuldades nesta época do ano”, afirma.

De acordo com o diretor-geral do Detran, Marcos Traad, a ideia da ação é levar as mensagens educativas para todos os turistas que visitam o litoral paranaense. “Com a Viradinha, as crianças se divertem e ajudam a levar este conteúdo para os pais. Assim, estamos mais próximos e conseguimos interagir mais com o cidadão”, comenta.

PROGRAMAÇÃO - De terça a quinta-feira, das 9h às 12h, as atividades recreativas são voltadas ao público infantojuvenil de 5 a 14 anos, que poderão aproveitar as oficinas de pintura facial, jogos lúdicos com orientadores (trilha, dama, xadrez), oficinas de artesanato com a participação dos pais (origami, EVA, recorte, colagem), oficinas de circo e brincadeiras voltadas à educação no trânsito, preservação ambiental e combate à dengue.

De quinta a domingo, sempre às 17h30, tem apresentação cultural para toda a família. São espetáculos de circo, contação de histórias e peças de teatro. A programação completa está disponível no site www.cultura.pr.gov.br.

Todas as atividades serão realizadas na tenda da SEEC/Detran-PR localizada na Avenida Atlântica, 2800, no Balneário Caiobá, em Matinhos-PR.

DETRAN - A partir do dia 12 de janeiro, de sexta a domingo das 15h às 19h, os veranistas podem aproveitar os serviços ofertados na tenda da SEEC-Detran para regularizar sua situação junto ao órgão. Estarão disponíveis o cadastramento no Detran Fácil; esclarecimento sobre habilitação, consulta de situação da CNH, pontuação, renovação, pagamentos do IPVA, DPVAT, licenciamento, entre outros. E ainda: atividades lúdico-recreativas para crianças com jogos interativos digitais e distribuição de brindes; e orientação sobre a campanha “Se Liga no Trânsito – Se Beber não Dirija”, com divulgação de material educativo das 22h às 24h nos restaurantes e bares da região.

*Não haverá atividade nas segundas-feiras para manutenção do espaço.

Serviço

Viradinha Cultural

6 de janeiro a 9 de fevereiro de 2018

Balneário de Caiobá, Matinhos-PR

Informações: http://www.cultura.pr.gov.br